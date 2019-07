Zwei in Nordkorea festgehaltene Südkoreaner heimgekehrt

Photo : YONHAP News

Zwei südkoreanische Besatzungsmitglieder eines von Nordkorea aufgebrachten russischen Fischkutters sind nach Südkorea zurückgekehrt.Das Schiff „Xiang Hai Lin 8“ lief gegen 13.10 Uhr am Sonntag in den südkoreanischen Hafen von Sokcho an der Ostküste ein. Alle 17 Besatzungsmitglieder, zwei Südkoreaner und 15 Russen, kehrten zurück.Beide Südkoreaner sind laut Informationen wohlauf. Sie werden voraussichtlich nach einer Gesundheitsuntersuchung von den zuständigen Behörden befragt.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass es keine Mitteilung aus Nordkorea über die Rückkehr des Fischkutters gegeben habe. Das Ressort bewerte den Schritt aus humanitärer Sicht positiv. Es sei eine zusätzliche Untersuchung dazu erforderlich, warum Nordkorea das Schiff gestoppt und dann wieder freigelassen habe.Das Schiff war am 16. Juli in Südkorea Richtung Russland losgefahren und am 17. Juli wegen eines Motorschadens in nordkoreanisches Gewässer geraten. Anschließend wurde es nach Nordkorea geschleppt.