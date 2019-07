Film „Idol“ gewinnt zwei Preise bei Fantasia International Film Festival

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Idol“ ist beim Fantasia International Film Festival mit zwei Preisen ausgezeichnet worden.Laut der Filmbranche gewann der Streifen von Regisseur Lee Su-jin in der Wettbewerbskategorie „Cheval Noir“ den Preis für den besten Film. Die Hauptdarsteller Han Suk-kyu und Sol Kyung-gu teilen sich den Preis für den besten Schauspieler.Der Film handelt von einem Politiker, der wegen Fahrerflucht in die schlimmste Krise seiner politischen Laufbahn gerät, und von einem Mann, der die Wahrheit herausfinden will, nachdem sein Sohn bei dem Verkehrsunfall ums Leben kam.Das Fantasia International Film Festival ist das größte Festival für Genrefilme in Nordamerika.