Südkorea will sich weiter für Bergung von Gebeinen in DMZ einsetzen

Die Regierung will sich nach Worten von Präsident Moon Jae-in weiter für Gespräche über die Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen in der Demilitarisierten Zone (DMZ) einsetzen.Das sagte das Staatsoberhaupt in einer vom Botschafter Cho Yoon-je verlesenen Grußbotschaft für ein Treffen von US-Veteranen des Koreakriegs (1950-53). Die Veteranen hatten sich anlässlich des 66. Jahrestags des Abschlusses des Waffenstillstandsabkommens am Samstag in Pentagon City nahe Washington versammelt.In dem Grußwort wies Moon auf die Einigung mit Nordkorea im vergangenen September hin. Beide Teilstaaten hätten sich auf eine gemeinsame Grabung geeinigt. Auch werde seit April auf dem ehemaligen Schlachtfeld Arrowhead Ridge nach sterblichen Überresten von Gefallenen gesucht.Sobald das dortige Programm abgeschlossen sei, wolle die Regierung in Gesprächen erreichen, dass dieses auf die gesamte DMZ ausgeweitet werde.