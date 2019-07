Nationales Polizei ermittelt nach Einsturz von Empore in Nachtclub in Gwangju

Die Polizei hat nach dem Einsturz einer Empore in einem Nachtklub in Gwangju Ermittlungen aufgenommen.



Das Unglück ereignete sich am Samstagmorgen um 2.40 Uhr. Dabei kamen ein 38-Jähriger und ein 27-Jähriger ums Leben. 25 Menschen wurden verletzt, darunter auch zehn ausländische Athleten, die Teilnehmer der Schwimmweltmeisterschaften in Gwangju waren.



Zum Unglückszeitpunkt befanden sich über 400 Menschen in dem Nachtclub. Etwa 40 Gäste hatten sich auf der Empore befunden. Das Gewicht der Personen hatte offenbar zum Einsturz der Konstruktion geführt.



Die Polizei will unter anderem prüfen, ob es statische Mängel gab.