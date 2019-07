Schwimm-WM in Gwangju zu Ende gegangen

Photo : YONHAP News

Die Schwimmweltmeisterschaften 2019 im südkoreanischen Gwangju sind am Sonntag feierlich zu Ende gegangen.Für die 17-tägige Sportveranstaltung hatten sich 2.538 Athleten aus 194 Ländern angemeldet. Damit wurde die bisher größte Teilnehmerzahl bei einer Schwimm-WM gezählt.Zu den größten Stars der diesjährigen WM zählen der US-Amerikaner Caeleb Dressel und die Schwedin Sara Sjöström. Dressel gewann insgesamt sechs Goldmedaillen, während Sjöström das dritte Mal in Folge über 50 Meter Schmetterling siegte.Bei der WM in Gwangju gab es für Südkorea einige Lichtblicke, gleichzeitig zeigte sich, dass das Land noch viele Aufgaben zu bewerkstelligen hat. Kunstspringerin Kim Su-ji gewann überraschend eine Medaille. Die Wasserball-Frauenmannschaft, die erstmals an WM teilnahm, beeindruckte mit ihrem Kampfgeist und dem Wunsch, wenigstens ein Tor erzielen zu wollen, das Publikum.