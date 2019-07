Südkorea schickt mit Fischerboot über die Grenze gekommene Nordkoreaner zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die drei mit einem Fischerboot über die Grenze gekommenen Nordkoreaner auf ihren eigenen Wunsch hin zurückgeschickt.Das Vereinigungsministerium teilte mit, den Norden gegen 8.20 Uhr über das Vorhaben informiert zu haben. Das Holzboot und die Besatzung befänden sich bereits auf dem Weg zur innerkoreanischen Grenze.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Sonntag mitgeteilt, dass das Boot am Samstagabend die Grenze überquert habe. Das Boot war in einen südkoreanischen Hafen geschleppt und die Besatzung befragt worden.