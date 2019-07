Wirtschaft Japanische Zeitung: Über 40.000 Meinungen zu Export-Kontrolle gesammelt

Laut einem Zeitungsbericht in Japan sind mehr als 40.000 Meinungen zu Japans Export-Kontrolle gesammelt worden.



Japan erwägt eine Änderung seiner Weißen Liste der bevorzugten Exportziele, nach der Südkorea auf der Liste gestrichen werden soll.



Die Zeitung "Nihon Keizai Shimbun" schrieb am Montag, dass in den meisten der Stellungnahmen, die zwischen dem 1. und 24. Juli zusammengetragen worden seien, Unterstützung für eine Änderung ausgesprochen werde.



Südkoreas Regierung habe in einem Schreiben ihre Ablehnung kundgetan, doch wolle Tokio in der Kabinettssitzung am Freitag eine Änderung anstreben.



Südkorea würde im Falle einer Zustimmung zu der Änderung ab der zweiten Augusthälfte nicht mehr zu den Ländern zählen, in die bevorzugt exportiert werde. Südkorea sei 2004 wieder auf die Liste gesetzt worden.



Vor der Einführung oder Änderung eines Gesetzes sammelt die japanische Regierung Meinungen per E-Mail oder Faxbrief. In dem Zeitungsbericht heißt es, dass sich zu Handelsfragen gewöhnlich nur ein Dutzend Bürger meldeten. Dass es diesmal 40.000 Stellungnahmen gegeben habe, sei ungewöhnlich.