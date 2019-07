Zeitung: Abe will ohne vorherige Klärung von Zwangsarbeiterfrage Moon nicht treffen

Photo : YONHAP News

Japans Premierminister Shinzo Abe will ein Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in solange ablehnen, bis Seoul eine Lösung für die Frage der Gerichtsurteile für die Entschädigung von Zwangsarbeitern japanischer Unternehmen präsentiert.Das schrieb die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ am Montag.Laut Tokio habe Südkorea das bilaterale Abkommen über Ansprüche von 1965 einseitig verletzt. Daher wolle die japanische Regierung eine Haltungsänderung der südkoreanischen Seite abwarten, hieß es.Südkorea, China und Japan hatten über ein mögliches trilaterales Gipfeltreffen binnen Jahresfrist in China gesprochen. Aufgrund der verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan verliefen die Diskussionen aber nicht reibungslos, sagte ein Beamter des japanischen Außenministeriums.In diesem Jahr sind noch etwa drei internationale Konferenzen vorgesehen, bei denen sich Südkoreas Präsident und Japans Premierminister treffen könnten. Das sind die UN-Generalversammlung Ende September, ein Gipfel des südoastasiatischen Staatenbundes ASEAN Ende Oktober in Thailand und ein Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Mitte November in Chile.