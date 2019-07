Parteien wollen diese Woche Diskussionsgremium wegen Japans Exportrestriktionen bilden

Photo : YONHAP News

Politische Parteien in Südkorea wollen diese Woche ein überparteiliches Diskussionsgremium ins Leben rufen, um gegen Japans Exportrestriktionen vorzugehen.Die entsprechende Einigung gaben die Generalsekretäre der Regierungspartei und von vier Oppositionsparteien einschließlich der Freiheitspartei Koreas nach einem Treffen am Montag bekannt.Der Schritt erfolgte, nachdem Präsident Moon Jae-in und die Vorsitzenden der fünf Parteien bei ihrem Treffen am 18. Juli die Einrichtung eines Notfall-Gremiums für die Kooperation vereinbart hatten, um gegen die Exportbeschränkungen vorzugehen.An dem Beratungsorgan werden sich auch die Regierung und der Zivilsektor beteiligen.Angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit hätten sich die Parteien darauf verständigt, dass das Gremium noch diese Woche zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen sollte, sagte Yun Ho-jung, Generalsekretär der Minjoo-Partei Koreas.Lim Jae-hun von der Bareunmirae-Partei äußerte, es würden voraussichtlich verschiedene Meinungen vorgelegt werden, da man die Ansicht teile, dass sich das Land in einer schwierigen Lage befinde.