Politik Protestkundgebung gegen Abe in Seoul

Inmitten der Verschlechterung der koreanisch-japanischen Beziehungen wegen Tokios Wirtschaftsvergeltung sind Tausende Bürger in Seoul zu einer Protestkundgebung gegen die japanische Regierung von Shinzo Abe zusammengekommen.



Eine Koalition aus 596 Bürgergruppen veranstaltete am Samstag auf dem Gwanghwamun-Platz in der Stadtmitte eine Kerzenlicht-Demonstration, um Abe angesichts der Entstellung historischer Tatsachen, der wirtschaftlichen Aggression und der Friedensbedrohung zu verurteilen. Die Teilnehmer verurteilten die wirtschaftliche Vergeltung Japans gegen Südkorea und verlangten eine Entschuldigung von Premierminister Abe.



Laut Schätzungen der Veranstalter kamen 5.000 Bürger zur zweiten Kundgebung dieser Art.



Historiker Chun Woo-yong warf Abe vor, nach einem Militarismus zu streben. Dem müsse man mit dem Pflichtgefühl entgegentreten, den Weltfrieden zu schützen.



Die Koalition will auch an den kommenden Samstagen Protestkundgebungen gegen Abe organisieren.