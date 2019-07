Börse in Seoul weitet Verlustserie aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat zum Wochenstart ihre Verlustserie ausgeweitet.Der Leitindex Kospi verlor 1,78 Prozent auf 2.029,48 Zähler.Es war bereits der vierte Handelstag in Folge mit einem Rückgang. Grund für die eingetrübte Stimmung an der Börse sind Unwägbarkeiten wie der Handelsstreit mit Japan und die Fed-Sitzung in dieser Woche.Die Anleger bleiben besorgt über eine Streichung Südkoreas aus Japans weißer Liste der vertrauenswürdigen Importeure.Auch würden die Investoren nach den jüngsten Anstiegen von Aktien der Chiphersteller Gewinne mitnehmen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.