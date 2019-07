Japan lehnte Südkoreas Vorschlag für Ministertreffen wegen Exportrestriktionen ab

Photo : YONHAP News

Laut der südkoreanischen Handelsministerin hat Japan Südkoreas Vorschlag abgelehnt, anlässlich einer multilateralen Konferenz ein bilaterales Treffen auf Ministerebene abzuhalten.Handelsministerin Yoo Myung-hee sagte am Montag vor der Presse, sie habe Japans Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshige Seko, vorgeschlagen, am Rande der Ministerkonferenz der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP) am Freitag und Samstag in Peking zusammenzukommen. Sie habe jedoch die Antwort erhalten, dass ein solches Treffen aus Termingründen kaum möglich sei.Tokio hatte bisher hochrangige Gespräche mit Seoul über Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea stets abgelehnt.Yoo betonte, die südkoreanische Regierung sei bereit, jederzeit und an jedem Ort mit Japan Gespräche zu führen, so wie sie es bislang erklärt habe. Sie hoffe, dass es am Rande des RCEP-Treffens eine solche Gelegenheit geben werde.Südkorea will sich bei wichtigen multi- und bilateralen Sitzungen dafür einsetzen, auf die Ungerechtigkeit von Japans Ausfuhrbeschränkungen aufmerksam zu machen und die Weltgemeinschaft von Seouls Position zu überzeugen.