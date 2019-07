US-Außenminister hofft auf sehr baldige Arbeitsgespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hofft auf sehr baldige Arbeitsgespräche mit Nordkorea.Bei einem Treffen des The Economic Club of Washington D.C. sagte Pompeo am Montag weiter, er hoffe auf kreative Lösungen für eine Überwindung der ausweglosen Situation um die Denuklearisierung Nordkoreas.Doch werde zurzeit nicht an einem dritten Gipfelgespräch zwischen Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un gearbeitet.Der US-Chefdiplomat wird am ASEAN Regional Forum (ARF) in Bangkok teilnehmen, das am Freitag eröffnet wird.