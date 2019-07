USA sanktionieren Nordkorea wegen Verbindungen zu Programm für ABC-Waffen

Photo : YONHAP News

Die USA haben am Montag einen Nordkoreaner sanktioniert, der Pjöngjangs Programm für Massenvernichtungswaffen unterstützt haben soll.Im Internetauftritt des Finanzministeriums wurde bekannt gegeben, dass der in Vietnam lebende Kim Su-il Verbindungen zur nordkoreanischen Arbeiterpartei habe und bei der Abteilung für Munitionsindustrie angestellt sei. Die Partei-Abteilung unterliegt wegen ihrer Verwicklung in Nordkoreas Raketenprogramm Sanktionen.Nach Angaben des Ministeriums zeige der Schritt, dass die bestehenden Sanktionen der USA und der UN beständig umgesetzt werden.Kim sei im Jahr 2016 nach Ho-Chi-Minh-Stadt versetzt worden. Von dort aus habe er Unterstützung geleistet, damit Nordkorea Anthrazit exportieren und Devisen erwirtschaften kann.Zurzeit kommen die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea nicht voran. Nordkorea hatte letzte Woche zwei ballistische Raketen mit kurzer Reichweite abgefeuert.