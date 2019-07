Nationales Nach Zustellung verdächtigen Pakets an Abgeordneten mutmaßlicher Absender festgenommen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der ein verdächtiges Paket an einen Abgeordneten der Gerechtigkeitspartei geschickt haben soll.



Die Polizeiwache des Seouler Bezirks Yeongdeungpo nahm am Montag einen 35-jährigen Verdächtigen mit Nachnamen Yu fest, der führendes Mitglied einer progressiven Vereinigung von College-Studenten ist.



Vor einigen Wochen hatte der Abgeordnete Youn So-ha einen toten Vogel zugeschickt bekommen. Dem Paket lag auch ein Drohbrief bei, in dem er und seine Partei als Steigbügelhalter der regierenden Minjoo-Partei bezeichnet werden.



Als Absender war die Taegeukgi-Gruppe angegeben worden, eine Sammelbezeichnung für konservative Gruppierungen.



Die Vereinigung der College-Studenten distanzierte sich am Montag auf einer Pressekonferenz von der Tat. Es handele sich um ein Komplott, da die Vereinigung und die Gerechtigkeitspartei Verbündete gegen die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas seien.