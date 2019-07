Regierungspartei bittet Nordkorea um Entsendung von Delegation zum Todestag von Ex-Präsident Kim

Photo : KBS News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat Nordkorea gebeten, anlässlich des zehnten Todestags von Ex-Präsident Kim Dae-jung im August eine hochrangige Delegation nach Südkorea zu entsenden.Das teilte Kim Han-jung vom Sonderausschuss der Partei für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gegenüber KBS mit.Er habe bei einer internationalen Konferenz am 26. Juli in Manila den Vizevorsitzenden des nordkoreanischen Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees, Ri Jong-hyok, getroffen. Dabei habe er das entsprechende Angebot unterbreitet, sagte der Abgeordnete.Ri habe geantwortet, dass er Vorgesetzten darüber berichten wolle, hieß es. Kim sagte zugleich, er habe nicht darum gebeten, bestimmte Persönlichkeiten wie Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, in die Delegation aufzunehmen.Es sei ungewiss, ob Nordkoreaner angesichts des Nervenkriegs wegen Gesprächen mit den USA doch noch an der Gedenkveranstaltung am 18. August teilnehmen würden, fügte Kim hinzu.