Hotels in Seoul haben dank reduzierter Wochenarbeitszeit sonntags mehr Gäste

Photo : YONHAP News

Dank der Einführung der maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden erfreuen sich führende Hotels in Seoul einer steigenden Zahl von Gästen an Sonntagen.Lotte Hotel Seoul teilte mit, dass die Zimmerauslastung sonntags im ersten Halbjahr um 20 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen sei. Im zweiten Quartal sei ein Zuwachs von 25 Prozent verzeichnet worden.Hotel Shilla Seoul gab bekannt, dass die Zimmerauslastung im bisherigen Jahresverlauf um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei. Das Hotel Westin Chosun Seoul erlebte nach eigenen Angaben ein Wachstum von 15 Prozent.Beschäftigte in der Hotelbranche gehen davon aus, dass immer mehr Kunden sonntags ein Hotel aufsuchen wollen, da man dank der 52 Wochenarbeitsstunden freier von Ersatzfeiertagen und Jahresurlaubstagen Gebrauch machen könne. Denn Hotels seien sonntags nicht so stark belegt wie an Freitagen und Samstagen.