Regierung mahnt wegen Supermondes im August zur Vorsicht

Photo : KBS News

Die Regierung hat angesichts des zu erwartenden Anstiegs des Meeresspiegels infolge eines Supermondes im August zur Vorsicht gemahnt.Es bestehe die Gefahr, dass es in Küstengebieten zu Überflutungen komme oder Personen im Watt von der Außenwelt abgeschnitten würden, heißt es.Die Behörde für Hydrografie und Ozeanografie (KHOA) teilte am Dienstag mit, dass wegen Supermonden vom 1. bis 4. August und vom 30. August bis 2. September der Meeresspiegel ansteigen werde.Ein Supermond steht für das Phänomen, dass der Mond größer aussieht, weil dieser der Erde am nächsten ist. Bei einem Supermond vergrößert sich die Kraft, Meerwasser anzuziehen, was zu starken Schwankungen des Meeresspiegels führt. Im Sommer, wenn hohe Wassertemperaturen und ein Tiefdruckgebiet vorherrschen, kann der Meeresspiegel noch stärker ansteigen.KHOA warnte, dass während der Supermond-Zeit im August der Meeresspiegel so stark ansteigen könne wie seit 2010 nicht mehr.