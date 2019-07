Golferin Ko Jin-young wieder Weltspitze

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Ko Jin-young hat die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert.Der Sprung zurück an die Spitze gelang der 24-Jährigen nach ihrem Sieg beim LPGA-Turnier Evian Championship am Sonntag (Ortszeit).Ko rückte in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste der Damen mit 8,93 Punkten nach einem Monat wieder auf Platz eins vor und verdrängte Landsmännin Park Sung-hyun auf Platz zwei.Ko gewann in der laufenden Saison zwei Majortitel auf der LPGA-Tour. Vor dem Sieg bei der Evian Championship hatte sie die ANA Inspiration im April gewonnen.Auf Platz drei und vier der Weltrangliste blieben die US-Amerikanerin Lexi Thompson und die Australierin Lee Min-jee. Park In-bee verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz fünf.