Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte mehrere unbekannte Projektile ab

Nordkorea hat am Mittwoch mehrere unbekannte Projektile abgefeuert.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea seien die Geschosse am frühen Morgen auf der Hodo-Halbinsel vor der Ostküste der Provinz Süd-Hamgyong abgefeuert worden.Die Situation werde für den Fall zusätzlicher Starts aufmerksam beobachtet und die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Erst vor sechs Tagen hatte Nordkorea zwei ballistische Raketen des Typs KN-23 mit einer geschätzten Reichweite von 600 Kilometern ins Ostmeer gefeuert.Bei den Projektilen habe es sich um modifizierte russische Iskander-Raketen gehandelt. Seoul hatte diese als neue Art von ballistischen Kurzstreckenraketen beschrieben.Bislang ist nicht bekannt, ob es sich bei den heute abgeschossenen Projektilen um denselben Typ handelt.