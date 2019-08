USA genehmigen logistische Unterstützung für Südkoreas unbemannte Aufklärer

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat logistische Unterstützung für unbemannte Aufklärer genehmigt, die Südkorea bestellt hatte.Das teilte die dem US-Verteidigungsministerium unterstehende Defense Security Cooperation Agency (DSCA) am Dienstag (Ortszeit) mit.Südkorea darf demnach für 950 Millionen Dollar für seine vier Northrop Grumman RQ-4 Block 30 Global Hawk Ersatzteile und Dienstleistungen einkaufen. Zum Contractor Logistics Support (CLS) zählen Programmmanagement, Schulung für Piloten, operative Flugunterstützung, Ersatzteile und Programmanalyse, hieß es in der Mitteilung.Der geplante Verkauf diene den außenpolitischen und nationalen Sicherheitszielen der USA, indem berechtigte Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse eines der engsten Verbündeten im Ersatzgebiet des Indo-Pazifikkommandos erfüllt würden. Südkorea sei eine der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Mächte in Ostasien und im Westpazifik und ein wichtiger Partner der USA bei der Gewährleistung von Frieden und Stabilität in der Region, hieß es weiter.Der Verkauf werde die Interoperabilität zwischen Südkorea und den USA weiter stärken und sicherstellen, dass die Allianz auf der koreanischen Halbinsel über eine solide Fähigkeit zur Aufklärung und Überwachung verfüge, fügte die Behörde hinzu.