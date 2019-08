Präsident Moon will gesperrte Insel für Öffentlichkeit freigeben

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will eine bisher für die Öffentlichkeit gesperrte kleine Insel vor der Südküste im September wieder freigeben.Das erklärte der Staatschef am Dienstag bei einem Besuch auf Jeodo in Geoje gemeinsam mit Einwohnern.Die Insel wurde im Jahr 1972 zur Regierungszeit von Park Chung-hee offiziell zu einem Ferienort des Präsidenten bestimmt. Seitdem ist Bürgern der Zutritt verboten.Die Freigabe von Jeodo zählte zu Moons Wahlversprechen.Moon sagte, er sei sehr froh, dass er sein Wahlversprechen erfüllen könne. Er äußerte auch die Hoffnung, dass sich Jeodo zu einem touristischen Ziel im Südküstengebiet entwickeln könne.Die Mini-Insel wird ab Mitte September ein Jahr lang probeweise zugänglich sein. An fünf Tagen in der Woche werden bis zu 600 Besucher am Tag zugelassen. Zweimal am Tag werden Fähren zwischen der Insel und dem Festland verkehren.Die Präsidentenvilla kann hingegen nicht besucht werden, da es sich um eine militärische Anlage handelt.