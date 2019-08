Reuters: USA raten Südkorea und Japan im Handelsstreit zu Stillhalteabkommen

Photo : KBS News

Die USA haben Südkorea und Japan angesichts ihres Handelsstreits offenbar zu einem Stillhalteabkommen geraten.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Ein US-Beamter habe versucht, zwischen den beiden Verbündeten eine hilfreiche Rolle zu spielen.Zwar würde ein Stillhalteabkommen keine Differenzen beseitigen, würde aber weitere Handlungen unterbinden, solange Gespräche stattfinden.Auch werde erwartet, dass Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag am Rande der Regionalkonferenz in Bangkok mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan sprechen werde.Darüber hinaus wolle Washington die Rede von Südkoreas Präsident Moon Jae-in zum Unabhängigkeitstag am 15. August aufmerksam verfolgen.Japan hatte am 4. Juli strengere Auflagen für die Exporte von High-Tech-Materialien nach Südkorea beschlossen. Japan will in einem nächsten Schritt offenbar am Freitag Südkorea von seiner Liste der bevorzugten Ausfuhrziele streichen.