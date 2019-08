Beamte der USA und Nordkoreas sollen sich letzte Woche in DMZ getroffen haben

Photo : YONHAP News

Beamte der USA und Nordkoreas sollen sich letzte Woche in der Demilitarisierten Zone getroffen haben.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Dienstag unter Berufung auf einen hohen US-Beamten, dass ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats der USA für Gespräche an der Grenze gewesen sei. Diese hätten stattgefunden, während Sicherheitsberater John Bolton in Seoul war.Der US-Beamte habe demnach Fotos von dem Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un überreicht.Das Treffen soll im Waffenstillstandsort Panmunjeom stattgefunden haben. Nordkoreas Vertreter soll Bereitschaft zur baldigen Wiederaufnahme von Verhandlungen erklärt haben.