Außenministerin bricht für Teilnahme an Sicherheitsforum nach Bangkok auf

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Mittwoch nach Bangkok aufgebrochen, um an regionalen Treffen wie dem ASEAN-Regionalforum (ARF) teilzunehmen.Das Außenministerium teilte mit, dass Kang an fünf Ministertreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN teilnehmen werde. Am Donnerstag sei ein Außenministertreffen zwischen Südkorea und ASEAN geplant. Am Freitag würden ein Außenministertreffen der ASEAN plus Drei (Südkorea, China und Japan) sowie ein ARF-Außenministertreffen stattfinden. Am Samstag werde Kang mit ihren Kollegen aus den Mekong-Anrainerstaaten zusammenkommen.Am Freitag ist auch ein Außenministertreffen des Ostasiengipfels geplant. Bei dem Treffen und dem ARF-Außenministertreffen wird Kang voraussichtlich darauf aufmerksam machen, dass Japans Plan für die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste der bevorzugten Exportziele ungerecht ist.Es wird angestrebt, dass Kang am Rande der multilateralen Sitzungen bilaterale Gespräche mit den Außenministern aus etwa acht Ländern führt. Wie verlautete, koordinierten Südkorea und Japan ein mögliches bilaterales Treffen am Mittwoch oder Donnerstag. Auch werde ein trilaterales Treffen zwischen den Außenministern Südkoreas, der USA und Japans angestrebt.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Japan bei der Kabinettssitzung am Freitag über die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste entscheiden wird.