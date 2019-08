Verteidigungsminister Südkoreas und der USA kommen nächste Woche in Seoul zusammen

Photo : KBS News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der neue US-Verteidigungsminister Mark Esper werden am 9. August in Seoul zu einem Gespräch zusammenkommen.Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit.Bei dem Verteidigungsministertreffen anlässlich des Antrittsbesuchs von Minister Esper in Südkorea würden beide Seiten ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel austauschen. Sie würden über wichtige Angelegenheiten des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses diskutieren, darunter die politische Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einen dauerhaften Frieden sowie der Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten.Es wird erwartet, dass sich Jeong und Esper auch über die vor kurzem durch Nordkorea abgeschossenen Raketen eines neuen Typs sowie die jüngste Verletzung der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone durch russische und chinesische Militärflugzeuge und die des Luftraums durch ein russisches Flugzeug austauschen würden.Es ist denkbar, dass Esper Südkoreas Beitrag für die Stationierung der US-Truppen in Korea und eine Truppenentsendung in die Straße von Hormus thematisieren wird.