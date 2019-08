Innerkoreanisches Zeitung: Nordkorea bestimmte Ostmeer wegen Dialogs mit USA zu Einsatzgebiet von neuem U-Boot

Nordkorea hat laut einem Zeitungsbericht mit Rücksicht auf die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit den USA das Ostmeer zum Einsatzgebiet eines neuen U-Boots bestimmt.



Das schrieb „Choson Sinbo“, Organ der pro-nordkoreanischen Koreanergemeinde in Japan, am Mittwoch.



Die Meldung erfolgte, nachdem die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am 23. Juli berichtet hatte, dass Machthaber Kim Jong-un ein neu gebautes U-Boot inspiziert habe. Das U-Boot werde im Einsatzgebiet des Ostmeers seine Aufträge ausführen. Die Stationierung stehe bevor, hieß es damals.



Da das Ostmeer als Einsatzgebiet des neuen U-Boots festgelegt worden sei, könnten die USA zunächst erleichtert sein, unabhängig davon, mit welchen Waffen das U-Boot ausgerüstet werde. Für die entsprechende Botschaft sei eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA berücksichtigt worden. Die Bekanntmachung des Einsatzgebiets des neuen U-Boots sei wohl der Ausdruck des Willens, die in Singapur von den Staatschefs Nordkoreas und der USA unterzeichnete gemeinsame Erklärung aufrichtig umzusetzen, schrieb „Choson Sinbo“.



Gemeint ist wohl, dass Nordkorea das Einsatzgebiet nicht auf den Pazifik, sondern auf das Ostmeer Koreas begrenzte, damit sich die USA nicht unmittelbar bedroht fühlen.



Zugleich betonte die Zeitung, die USA hätten bei Gelegenheiten wie gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea ihre Atom-U-Boote in Gewässer der koreanischen Halbinsel geschickt und die Kriegsgefahr erhöht. Es sei jedoch nicht ausschließlich den USA erlaubt, außerhalb des Pazifiks in Küstengewässer eines Kriegsgegners nukleare Schlagmittel einzusetzen.