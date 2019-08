Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „DDU-DU DDU-DU“ von Blackpink ist auf YouTube über 900 Millionen Mal aufgerufen worden.Ein solches Ergebnis gelang bislang noch keiner K-Pop-Gruppe.Laut ihrer Agentur wurde am Dienstag gegen 21.30 Uhr, etwa 13 Monate nach der Veröffentlichung des Musikvideos am 15. Juni letzten Jahres, die 900-Millionen-Marke übertroffen.Das Musikvideo rangierte im vergangenen Sommer auf Platz eins unter den weltweit am meisten gesehenen K-Pop-Musikvideos.