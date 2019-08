Große Wahrscheinlichkeit eines Außenministertreffens mit Japan am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Inmitten der angespannten Beziehungen zwischen Seoul und Tokio gilt ein bilaterales Außenministertreffen am Rande des ASEAN-Regionalforums am Donnerstag in Bangkok als möglich.Wie aus diplomatischen Kreisen in Seoul zu vernehmen war, koordinierten Südkorea und Japan ein mögliches bilaterales Treffen am Donnerstag. Auch werde ein trilaterales Treffen zwischen den Außenministern Südkoreas, der USA und Japans angestrebt.Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Mittwoch nach Bangkok aufgebrochen, um an regionalen Treffen wie dem ASEAN-Regionalforum (ARF) teilzunehmen.Unterdessen sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag, dass am Rande des ASEAN-Regionalforums (ARF) ein trilaterales Treffen mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan zustandekommen könnte. Damit antwortete er auf die Frage, ob die USA zwischen Südkorea und Japan im von Tokios Exportrestriktionen ausgelösten Konflikt schlichten wollen. Er werde Außenminister Südkoreas und Japans getrennt treffen. Danach wolle er beide zusammen treffen, um sie zu ermutigen, einen Weg nach vorne zu finden. Das finde Washington wichtig, äußerte Pompeo.Sollten die USA den beiden wichtigen Partnern helfen können, einen guten Platz für jedes der beiden Länder zu finden, werde man sicherlich erkennen, dass dies auch für die USA sehr wichtig sei, hieß es weiter.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Japan bei der Kabinettssitzung am Freitag über die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste entscheiden wird.