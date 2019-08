Internationales Tokio dementiert Medienbericht über US-Forderung nach Stillhalteabkommen zwischen Südkorea und Japan

Die japanische Regierung hat einen ausländischen Medienbericht dementiert, nach dem die USA angesichts des Handelsstreits Südkorea und Japan zur Unterzeichnung eines Stillhalteabkommens aufgefordert hätten.



Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga sagte am Mittwoch vor der Presse, dass die Meldung nicht der Wahrheit entspreche.



Wegen einer Reihe von negativen Bewegungen auf südkoreanischer Seite gebe es weiter Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die Position bleibe jedoch unverändert, dass Japan Südkorea zu einer angemessenen Reaktion auffordere, hieß es.



Suga lehnte es ab, die Äußerung von Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha über das bilaterale Abkommen über den Austausch von Militärinformationen (GSOMIA) zu kommentieren. Kang hatte am Dienstag vor der Nationalversammlung gesagt, dass Seoul abhängig von den Entwicklungen die Aufkündigung des Abkommens überprüfen könne.



Suga bekräftigte zugleich die bisherige Position der japanischen Regierung, dass sie auf die Aufrechterhaltung des Abkommens hoffe.



Auf die Frage nach Maßnahmen angesichts des rapiden Rückgangs der Zahl der südkoreanischen Touristen inmitten des Handelsstreits hieß es, die Zahl der chinesischen Touristen sei um mehr als elf Prozent gestiegen. Er betonte, dass sich bei der Zahl der Besucher aus den USA und Europa ein zweistelliger Zuwachs fortsetze.