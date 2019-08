Internationales Foreign Correspondent´s Club über Demonstration bei japanischem TV-Büro in Seoul besorgt

Die Vereinigung ausländischer Korrespondenten in Seoul hat sich darüber besorgt gezeigt, dass eine Gruppe von südkoreanischen Demonstranten in ein Büro eines japanischen Senders eingedrungen sei.



Es handelt sich dabei um drei Vertreter eines progressiven südkoreanischen Studentenverbandes. Diese sollen am 25. Juli ins Büro des japanischen Fuji TV in Seoul eingedrungen sein, um gegen dessen Berichte über die angespannte Lage zwischen Seoul und Tokio zu protestieren. Aus Protest gegen die Äußerung eines Kommentators, wonach eine Amtsenthebung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in eine Lösung sein könnte, hätten die Studenten das Logo des japanischen Senders und die Flagge mit dem imperialistisch geprägten Motiv der aufgehenden Sonne zerstört.



Der Präsident des Seoul Foreign Correspondent´s Club Sebastien Berger teilte in einer Erklärung mit, die Presse vertrete nicht die Regierung ihres Landes. Gewaltsame Drohungen seien nicht zu rechtfertigen. Er glaube, dass die südkoreanische Regierung die Rechte aller ausländischen Journalisten in Südkorea schützen würde.