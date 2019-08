Wirtschaft Südkoreas Hauptbörse schließt mit Verlusten

Südkoreas Hauptbörse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,69 Prozent auf 2.024,55 Zähler. Grund für die eingetrübte Stimmung an der Börse waren Erwartungen, dass Japan seine Exporteinschränkungen ausweiten könnte. Auch warten die Anleger auf die Ergebnisse der Sitzung des Offenmarktausschusses in den USA.



Die Investoren würden vor der Sitzung des Offenmarktausschusses in ihren Bewegungen keine klaren Anzeichen erkennen lassen, sagte No Dong-gil von NH Investment & Securities.