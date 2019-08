KCNA: Unter Kim Jong-uns Aufsicht neuartiges Raketen-System getestet

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Mittwoch ein neuartiges Raketen-System getestet.Kim Jong-un habe den Test eines neuartigen Mehrfach-Systems für Lenkgeschosse großen Kalibers persönlich beaufsichtigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.Mit dem Test sei die Wirksamkeit der Schlagkraft des Systems insgesamt bestätigt worden. Kim wurde mit den Worten zitiert, dass es eine unausweichliche Gefahr für Streitkräfte darstellte, zum Ziel dieser Waffe zu werden.Südkoreas Streitkräfte hatten gestern angegeben, dass Nordkorea am Morgen an seiner Ostküste zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert habe.Auch letzte Woche hatte Nordkorea in diesem Gebiet zwei Raketen mit kurzer Reichweite aufs Ostmeer geschossen. Es war die erste Provokation mit einem Waffentest seit fast drei Monaten.