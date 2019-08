JCS: Nordkoreaner nach Grenzüberquerung in Gewahrsam

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat einen Nordkoreaner, der die innerkoreanische Grenze überschritten hatte, in Gewahrsam genommen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) teilte am Donnerstag mit, mittels einer thermischen Überwachungskamera beobachtet zu haben, wie sich ein Gegenstand am Mittwoch gegen 23.38 Uhr im Grenzfluss Imjin südlich der militärischen Demarkationslinie südwärts bewegt habe. Um 23.56 Uhr sei der Mann entdeckt und gemäß dem vorgeschriebenen Verfahren in Gewahrsam genommen worden.Die zuständigen Behörden untersuchten zurzeit, auf welche Weise und aus welchem Grund der Nordkoreaner nach Südkorea gelangt sei, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben seien keine auffälligen Bewegungen der nordkoreanischen Streitkräfte entdeckt worden.