Chefatomunterhändler Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm sind am Mittwoch in Bangkok zu einem Gespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen am Rande des ASEAN Regionalforums (ARF) tauschten Lee Do-hoon und sein US-Kollege Stephen Biegun ihre Einschätzungen zu den jüngsten Entwicklungen und Meinungen dazu aus, wie künftig vorgegangen werden sollte.Beide teilten die Ansicht, dass eine baldige Wiederaufnahme von Verhandlungen auf Arbeitsebene zwischen Nordkorea und den USA von größter Bedeutung sei. Sie vereinbarten, hierfür diplomatische Bemühungen zu unternehmen.Die Staatschefs Nordkoreas und der USA hatten sich bei ihrem Treffen am 30. Juni im Waffenstillstandsort Panmunjom geeinigt, binnen zwei bis drei Wochen Arbeitsgespräche aufzunehmen. Nordkorea lässt sich jedoch mit dem Hinweis auf gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA nicht auf Verhandlungen ein.