UN-Sicherheitsrat tagt zu Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird laut Medienberichten wegen der jüngsten Raketenstarts durch Nordkorea am Donnerstag (Ortszeit) hinter verschlossenen Türen tagen.Das berichteten die Nachrichtenagenturen Reuters und Tass unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen.Auf Ersuchen Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs habe das derzeitige Vorsitzland Polen beschlossen, die Sitzung einzuberufen, hieß es. Die Sitzung wird am Donnerstagabend oder am frühen Freitagmorgen koreanischer Zeit eröffnet.Es ist das erste Mal, dass der Weltsicherheitsrat eine Sitzung wegen ballistischer Raketentests in Nordkorea einberuft, seitdem Nordkorea und die USA letztes Jahr Gespräche aufgenommen hatten. Der Abschuss einer ballistischen Rakete durch Nordkorea stellt einen Verstoß gegen Sanktionsresolutionen des Gremiums dar.Deutschland, Vorsitzland des Komitees für Nordkorea-Sanktionen unter dem Sicherheitsrat, betonte laut einem Medienbericht in Bezug auf Nordkoreas Raketenstarts am 25. Juli, dass jeglicher Start einer ballistischen Rakete einen ernsthaften Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Die deutsche Regierung fordere, dass Nordkorea Provokationen unterlasse und die Resolutionen des Gremiums vollständig umsetze.