Außenministerin Kang führt Gespräche mit Kollegen aus Myanmar und Laos

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat in Bangkok bilaterale Gespräche mit ihren Amtskollegen aus Myanmar und Laos geführt.Kang reiste für eine Reihe multilateraler Treffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN dorthin.Am Mittwochnachmittag kam sie mit dem myanmarischen Minister für internationale Kooperation, U Kyaw Tin, und dem laotischen Außenminister Saleumxay Kommasith zusammen.Bei den Zusammenkünften sagte Kang, dass Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea eine Herausforderung für den Freihandel und den gemeinsamen Wohlstand in der Region darstellten. Sie bat um Interesse, damit die Angelegenheit reibungslos gelöst werden könne.Laut einem Beamten des Außenministeriums in Seoul informierte Kang beide Minister über die ungerechten, unverständlichen und unvernünftigen Ausfuhrbeschränkungen Japans und erläuterte die Position der südkoreanischen Regierung dazu.Kang wies auch auf die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für Fortschritte in der Situation auf der koreanischen Halbinsel hin. Sie bat um eine beständige Kooperation und Unterstützung der ASEAN für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Sicherung eines dauerhaften Friedens.