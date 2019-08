Leiche eines vermutlich nordkoreanischen Soldaten in Grenzfluss gefunden

Photo : YONHAP News

Der Leichnam eines vermutlich nordkoreanischen Soldaten ist im Grenzfluss Imjin im südkoreanischen Paju gefunden worden.Nach Angaben der dortigen Polizei und der Feuerwehr am Donnerstag entdeckte ein Wachsoldat gegen 18.25 Uhr am Mittwoch eine Leiche im Fluss Imjin in der Grenzstadt.Der Fundort befindet sich nördlich der Sperrzone für Zivilisten. Das Militär ging davon aus, dass der Tote kein Militärangehöriger ist, und übergab die Leiche der Polizei.Die Polizei und das Vereinigungsministerium halten es für sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen nordkoreanischen Soldaten handelt. Denn seine Fingerabdrücke sind nicht in Südkorea registriert und die Kleidung ist auffällig.Laut einem Polizeibeamten ist die Leiche so stark verwest, dass anscheinend mindestens zwei Wochen seit dem Tod vergangen sind. Die Polizei nimmt an, dass die Leiche beim letzten Starkregen nach Südkorea gespült worden war.