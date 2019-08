BTS seit zwei Jahren an Spitze der Billboard Social 50

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS steht seit bereits zwei Jahren an der Spitze der Charts Billboard Social 50.Die Gruppe führt das Ranking der im Internet einflussreichsten Popstars seit dem 29. Juli 2017 und damit seit 107 Wochen an.Die Billboard Social 50 wurden im Jahr 2010 eingeführt und zeigen, wie populär und einflussreich ein Sänger im Internet ist. Der Rekordhalter vor BTS war Justin Bieber, der ein Jahr lang an der Spitze gestanden hatte.Das im April veröffentlichte Album von BTS „Map of the Soul: Persona“ rangiert derzeit auf Platz 77 in den Charts Billboard 200, ihr vor fast einem Jahr veröffentlichtes Album „Love Yourself: Answer“ auf Platz 118.