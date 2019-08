BOK-Chef: US-Notenbank äußerte sich weniger moderat als erwartet

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Chefs der südkoreanischen Zentralbank sind die Äußerungen des Chefs der US-Notenbank Fed nach der jüngsten Zinssenkung weniger moderat als vom Markt erwartet.Das sagte der Präsident der Bank of Korea, Lee Ju-yeol, am Donnerstag vor Reportern. Die Zinssenkung entspreche den Erwartungen, hieß es gleichzeitig.die Federal Reserve senkte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins erstmals seit Dezember 2008. Fed-Chef Jerome Powell äußerte daraufhin, dass der Schritt eine Versicherung gegen Abwärtsrisiken sei.Am Markt würden Powells Bemerkungen als weniger moderat aufgenommen. Die Notenbank richte jedoch die Aufmerksamkeit darauf, dass die Fed auch diesmal erklärt habe, nötige Maßnahmen für die Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in den USA treffen zu wollen.Der Markt habe nach seiner Meinung weiter große Erwartungen für eine weitere Zinssenkung in den USA.