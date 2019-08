Internationales Südkorea will bei regionalem Ministertreffen auf Japans ungerechte Exportrestriktionen aufmerksam machen

Seoul will bei einem anstehenden Handelsministertreffen von 16 Ländern in der asiatisch-pazifischen Region auf die Ungerechtigkeit der Exportrestriktionen Japans gegenüber Südkorea aufmerksam machen.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass Handelsministerin Yoo Myung-hee am Freitag und Samstag in Peking am Ministertreffen der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP) teilnehmen werde.



Yoo will dabei betonen, dass Japans Ausfuhrbeschränkungen die von der RCEP angestrebte Handelsliberalisierung hemmen und die Wertschöpfungskette in der asiatisch-pazifischen Region beeinträchtigen würden, was zu Schäden in allen betreffenden Ländern führen werde.



Yoo hatte dem japanischen Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshige Seko, vorgeschlagen, am Rande der Ministerkonferenz zusammenzukommen. Dieser lehnte jedoch den Vorschlag aus Termingründen ab.



Auf die Frage nach einem eventuellen Treffen zwischen Yoo und Seko antwortete ein Mitarbeiter des südkoreanischen Industrieministeriums, das hänge von Japan ab.



Das anstehende Treffen ist die erste Zusammenkunft von Ministern der 16 RCEP-Mitgliedsländer, nachdem Japan Exportrestriktionen gegen Südkorea eingeführt hatte.