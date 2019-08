Nach Schiffsunglück auf der Donau im Mai Kapitän von Kreuzfahrtschiff festgenommen

Photo : YONHAP News

Nach dem Schiffsunglück auf der Donau im Mai ist der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes festgenommen worden.Ungarische Staatsanwälte informierten die südkoreanische Botschaft in Budapest darüber, dass am Mittwoch Haftbefehl gegen den Ukrainer Yuriy C. ergangen sei.Er hatte am 29. Mai das Kreuzfahrtschiff gesteuert, das ein Ausflugsboot mit südkoreanischen Touristen an Bord gerammt hatte.Der Kapitän war zunächst auf Kaution freigekommen. Am Montag hatte jedoch das Oberste Gericht in Ungarn entschieden, dass die Freilassung unrechtmäßig gewesen sei.Dem Schiffsführer werde neben fahrlässiger Tötung nun auch unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen, teilte die Botschaft mit.25 Südkoreaner und zwei ungarische Besatzungsmitglieder auf dem Ausflugsboot starben. Sieben südkoreanische Touristen überlebten das Unglück, nach einem Südkoreaner wird noch immer gesucht.