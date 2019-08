Regierung will auf Jeju und in Donghae neue Häfen bauen

Photo : YONHAP News

Auf der Insel Jeju und in Donghae an der Ostküste werden neue Häfen gebaut.Das sieht der zweite Rahmenplan für den Bau neuer Häfen vor, den die Regierung bei einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yon am Donnerstag veröffentlichte.Die Regierung beschloss, bis 2040 insgesamt 41,85 Billionen Won (35,2 Milliarden Dollar) landesweit in zwölf neue Häfen einschließlich der neu zu bauenden Häfen in Jeju und Donghae zu investieren.Die Regierung erwartet, dass Südkoreas Frachtumschlag bis 2030 im Jahresdurchschnitt um 1,8 Prozent und bis 2040 um 1,4 Prozent wachsen wird.Der Minister für Ozeane und Fischerei, Moon Sung-hyuk, sagte, dass sich die in- und externen Bedingungen in Bezug auf die Häfen sehr verändert hätten. Er wolle sein Bestes tun, damit sich Südkorea gemäß dem Plan als führende Nation in der Hafenlogistik seine Wettbewerbsfähigkeit sichern könne.