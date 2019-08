US-Sicherheitsberater sieht in Nordkoreas Raketentests keinen Bruch von Versprechen

Photo : YONHAP News

Laut US-Sicherheitsberater John Bolton hat Nordkorea mit seinen Raketentests am Mittwoch kein Versprechen von Machthaber Kim Jong-un gegenüber US-Präsident Donald Trump gebrochen.In einem Interview mit Fox Business Network sagte Bolton am Mittwoch, dass die Abschüsse von vier Kurzstreckenraketen in den vergangenen sieben Tagen keinen Bruch des Versprechens darstellten, dass Kim in Bezug auf ballistische Interkontinentalraketen gegeben habe.Noch im Mai hatte Bolton nach ähnlichen Waffentests von Verstößen gegen UN-Resolutionen gesprochen.Seine aktuellen Äußerungen stehen im Einklang mit Bemühungen Trumps und des Außenministers Mike Pompeo, die Gefahren kleinzureden, da sie die Nuklearangelegenheit mit Nordkorea auf diplomatischem Wege lösen wollen.Jedoch versah Bolton seine Bemerkungen mit dem zynischen Zusatz, "wann die wahre Diplomatie beginnen werde" und "dass Washington noch immer darauf warte, von Nordkorea zu hören".