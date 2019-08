JCS: Nordkorea feuert nicht identifizierte Kurzstrecken-Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Freitag nach Angaben des südkoreanischen Militärs nicht identifizierte Kurzstrecken-Projektile abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) teilt mit, dass die Projektile um 2.59 und 3.23 Uhr von Yonghung in der Provinz Süd-Hamgyong ins Ostmeer abgefeuert worden seien.Ob es sich um eine Rakete handelte und wie weit und wie hoch die Geschosse geflogen sind, gab der JCS nicht an.Das südkoreanische Militär verfolge die Situation aufmerksam und bleibe in Alarmbereitschaft.Nordkorea testete in der Vorwoche zwei Kurzstreckenraketen, um Südkorea angesichts dessen gemeinsamen Militärübungen mit den USA zu warnen, wie Pjöngjang später angab.Am Freitag feuerte Pjöngjang zwei weitere Kurzstrecken-Raketen ab. Nordkorea gab an, ein neues Raketensystem getestet zu haben.