Trump über Nordkoreas Raketentests nicht besorgt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Gefahren wegen Nordkoreas jüngsten Raketentests heruntergespielt.Er habe kein Problem, sagte Trump laut Reuters am Donnerstag (Ortszeit) Reportern, als er für einen Wahlkampfauftritt in Ohio das Weiße Haus verließ.Man werde sehen, was passiere. Aber es seien Kurzstreckenraketen. Diese seien sehr üblich, sagte Trump.Seine Äußerung erfolgte, nachdem Nordkorea am Mittwochmorgen koreanischer Zeit zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgeschossen hatte. Es ist ungewiss, ob er schon Kenntnis von dem neuen Raketenstart in der Nacht auf Freitag koreanischer Zeit hatte.