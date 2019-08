Großbritannien, Frankreich und Deutschland verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag in New York zu Nordkoreas Raketenstarts getagt.Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten zu der Sitzung hinter verschlossenen Türen aufgerufen. Die drei Länder verurteilten im Anschluss an die Sitzung in einer Erklärung Nordkoreas Raketenstarts als Verletzung von Sicherheitsratsresolutionen.Die britische Botschafterin bei den Vereinten Nationen Karen Pierce sagte Reportern, dass die drei Länder Nordkorea dringend zu konkreten Schritten für eine vollständige, nachweisliche und unumkehrbare Denuklearisierung aufrufen würden. Auch solle Nordkorea einen bedeutungsvollen Dialog mit den USA eingehen.Internationale Sanktionen müssten in Kraft bleiben und vollständig umgesetzt werden, bis Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme abgebaut seien. Es sei wichtig, dass der Sicherheitsrat sich bei der Aufrechterhaltung der Resolutionen geschlossen zeige, fügte die Botschafterin hinzu.Ernsthafte Anstrengungen Nordkoreas für eine Wiederaufnahme des Dialogs und Fortschritte bei der Denuklearisierung seien der beste Weg, um Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu garantieren und der nordkoreanischen Bevölkerung eine hellere Zukunft zu ermöglichen.