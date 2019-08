Wirtschaft Prognose: Auswirkungen von Japans Exportrestriktionen auf Halbleiterbranche werden im dritten Quartal sichtbar

Laut einer Prognose wird im dritten Quartal sichtbar, inwieweit sich die gegen Südkorea gerichteten japanischen Exportrestriktionen auf die globale Halbleiterbranche auswirken werden.



Das schrieb das Marktforschungsinstitut DRAMeXchange in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht über den Ausblick am Halbleitermarkt.



Japan verfüge über 60 bis 70 Prozent Marktanteil bei Fluorwasserstoff. Jedoch werde Fluorwasserstoff auch in anderen Regionen produziert. Samsung Electronics und SK Hynix verfügten über Lagerbestände, die etwa zweieinhalb Monate reichen würden. Kurzfristig gebe es daher kein Problem, hieß es.



Laut einer Informationsquelle hätten koreanische DRAM-Hersteller unmittelbar nach der Bekanntmachung der Ausfuhrbeschränkungen japanischen Lieferanten Dokumente überreicht, damit die japanische Regierung diese überprüfe. Die meisten seien jedoch abgelehnt worden. Die Bearbeitung eines Exportantrags werde voraussichtlich höchstens 90 Tage dauern, daher werde sich die Situation im dritten Quartal deutlicher abschätzen lassen, hieß es weiter.