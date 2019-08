Chefdiplomaten aus Südkorea, USA und Japan wollen sich in Thailand treffen

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans wollen sich heute in Thailand treffen.Die Zusammenkunft zieht angesichts der heute beschlossenen Streichung Südkoreas aus der japanischen weißen Liste der bevorzugten und sicheren Ausfuhrländer besondere Aufmerksamkeit auf sich.Außenministerin Kang Kyung-wha will um 18.30 Uhr in Bangkok mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono und US-Außenminister Mike Pompeo zusammenkommen. Das Gespräch findet am Rande des ASEAN Regionalforums statt.Vor dem trilateralen Treffen wird Pompeo zu Einzeltreffen mit Kono und Kang zusammenkommen.Der US-Chefdiplomat wird voraussichtlich Sorge über den sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen Seoul und Tokio äußern. Auch will er die beiden Verbündeten offenbar dazu ermutigen, ihre Streitigkeiten beizulegen.