Präsidialamt: Nordkorea schoss wahrscheinlich neue ballistische Kurzstreckenraketen ab

Photo : KBS News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes handelt es sich bei den heute von Nordkorea abgeschossenen Projektilen wahrscheinlich um ballistische Kurzstreckenraketen eines neuen Typs.Das teilte das Präsidialamt nach einer Sitzung unter Leitung des Chefs des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, mit, an der die für Auswärtiges und Sicherheit zuständigen Minister teilnahmen.Die zuständigen Behörden Südkoreas und der USA seien zu der Bewertung gelangt, dass die Projektile ähnliche Flugeigenschaften wie die am Mittwoch abgefeuerten Flugkörper hätten. Nordkorea habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass es einen neuen großkalibrigen Geschosswerfer getestet habe. Daher hätten Südkorea und die USA vereinbart, in enger Kooperation eine präzise Analyse vorzunehmen, hieß es.Nach weiteren Angaben wurde Präsident Moon Jae-in unmittelbar nach der Sitzung ausführlich über die Angelegenheit berichtet.Die Minister äußerten bei dem Treffen große Besorgnis darüber, dass Nordkorea nach den Tests am 25. und 31. Juli heute erneut Kurzstreckenprojektile startete. Sie forderten Nordkorea auf, Handlungen zu unterlassen, die den Bemühungen um den Abbau militärischer Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nicht dienen.